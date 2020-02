Moselle Actu commente l'actu

- Dans cinq semaines presque jour pour jour nous y verrons plus clair. Le premier tour des élections municipales aura livré ses premiers résultats. Pour l’instant nous ne pouvons que nous référer à des sondages, à des ressentis ou à l’ambiance du moment. Je sais que vous n’avez pas de boule de cristal chers amis mais comment sentez-vous ces élections dans l’autre région notamment dans les quatre grandes villes de Lorraine. Comment jugez-vous les forces en présence ? Qui voyez-vous l’emporter à Thionville Épinal Nancy et Metz et que pensez-vous de l’ambiance générale qui entoure cette élection municipale

- Il y a 20 ans que nous savions à peine ce qu’était Internet, nous pensions que le téléphone portable ne serait destiné qu’à quelques cadres et nous imaginions mal les possibilités qu’allait ouvrir découvrir le Smartphone qui a à peine un peu plus de dix ans. À l’inverse aujourd’hui nous organisons des journées sans portable pour essayer de nous désintoxiquer. Comment jugez-vous cette évolution rapide ? Constitue-t-elle un progrès ou au contraire est-elle porteuse de dangers potentiels ? Et vous-même, êtes-vous accros aux tablettes ? Combien d’heures par jour passez-vous sur ces appareils diaboliques

- La FUB (fédération des usagers de la bicyclette) a réalisé comme chaque année une enquête très sérieuse dans 768villes de France. Elle concerne la perception qu’ont les usagers du vélo des efforts fournis par leur ville. Dans ce domaine Metz ne figure pas sur le podium des villes de 100 000 à 200 000 habitants - occupé par Grenoble Angers et Caen - sans être toutefois mal placée. La ville dirigée par Dominique Gros est estimée globalement favorable au vélo alors que certaines communes de Metz métropole –Marly et Montigny sont jugés beaucoup moins bicyclettes friendly. Vous qui êtes je le sais des fanatiques de la pédale pensez vous que nos villes font assez d’effort pour le vélo

- Ce qui vos a ému, passionné ou simplement intéressé dans l’actualité de ces derniers jours. La parole est libre