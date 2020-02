Moselle Actu commente l'actu

- C’est une bonne nouvelle : les créations d’emploi repartent nettement à la hausse en France avec 290 000 postes de travail supplémentaires en 2019. Tous les secteurs sont concernés y compris l’industrie avec 12 000 emplois supplémentaires. Dans le même temps nombreuses sont les entreprises qui ont du mal à recruter. C’est une réalité qui contraste fortement avec une forme de pessimisme très présent chez certains d’entre nous. Nous avons parfois tendance à penser qu’il n’y aura plus de travail pour tout le monde ou que les emplois créés ne seront que des emplois extrêmement fragiles. Les chiffres montrent pourtant le contraire : l’emploi salarié est loin d’être mort y compris dans sa forme la plus répondue : celle du contrat à durée indéterminée qui concerne toujours 80 % des français. Mais comment se fait-il que nous percevions si mal cette situation et que nous restions si pessimistes?

- C’est peu dire que l’Allemagne connait elle aussi actuellement une période difficile. AKK viens de renoncer à briguer le poste de chanceliere parce qu’elle n’a pas su gérer le faux pas des élections en Thuringe Dans ce Landes de l’Est l’Allemagne la droite conservatrice a été tenté par l’extrême droite en se faisant élire avec les voix de l’AFD , un parti ouvertement raciste, ce qui a déclenché une grave crise dans le pays. Parallèlement les relations entre la France et l’Allemagne restent difficiles .Nous voisins d’Outre Rhin sont toujours très prudents face aux propositions françaises visant à relancer l’Europe. Par son activisme et son coté donneur de leçon , le style Macron heurte profondément la culture politique allemande faite de consensus et de compromis. Dès lors pensez-vous comme le politologue Antoine Santoni qu’il y’a un risque de brexit franco-allemand ?

- Séquence émotion pour commencer la deuxième partie de notre émission. Nous sommes il y a plus de 50 ans dans une ville de midi. La France entière regarde Intervilles lorsqu’une voix cette phrase que vous avez tous entendu au moins une fois : « Guy Lux Guy Lux on vient de me casser mes lunettes je n’y vois plus rien mais rassurez les miens je vais bien. »

Cinquante plus tard France télévisions tente de relancer Intervilles sans Léon Zitrone qui nous a quitté 1995 mais aussi sans les fameuses vachettes qui animaient l’émission. Naguy le producteur d’Intervilles 2020, refuse de faire intervenir des animaux car selon lui les vachettes sont placés dans des situations de stress inacceptables. Cela provoque bien sur les protestations de certaines villes du sud de la France.Que pensez-vous de cette mini polémique ? Est-elle aussi insignifiante qu’il n’y paraît ?

