Moselle Actu commente l'actu

- Sommes-nous en train de glisser tout doucement vers une dictature ou pour le moins vers un régime pour le moins très autoritaire ? La question peut paraître incongrue mais elle est posée implicitement par des femmes et des hommes politiques qui développent à ce sujet actuellement des opinions très tranchées. Qu’en pensez-vous chers amis ? Sommes-nous en route vers la dictature ? Le « régime » comme on dit parfois est-il vraiment aux abois ?

- Selon certains observateurs nous serions dans une société où les citoyens, notamment les jeunes n’accepteraient plus de payer pour des prestations qui relèvent pensent-ils exclusivement du service public. Cette affirmation exprime une tendance très forte explique une tendance très forte : la gratuité dans les transports qui est actuellement dans l’air du temps et que plusieurs candidats aux municipales mettent en avant dans leur propositions. Qu’en pensez-vous faut-il rendre les transports publics totalement gratuit ? Et dans ce cas pourquoi pas l’eau le téléphone ou le pain ?

- Cela devait arriver : pour la Formière fois pour la première fois depuis un bon moment nos amis vosgien ont connu un hiver sans neige alors que, paradoxalement les années précédentes les stations vosgienne avait été relativement bien enneigées. Les vôtres ne sont pas les seuls concernés. La situation est encore plus grave dans les stations pyrénéenne dont certaines ont des à présent des eaux carrément fermé dès le début février.

En raison du réchauffement climatique c’est évolution paraît inéluctable. Partagez tous points de vue si vous étiez responsable du tourisme vosgien que feriez-vous ?

- Ce qui vos a ému, passionné ou simplement intéressé dans l’actualité de ces derniers jours. La parole est libre