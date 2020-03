Moselle Actu commente l'actu

- Le Coronavirus éclipse en partie les autres ’actualités mais la lutte contre le réchauffement climatique reste malgré tout un impératif extrêmement puissant. En France le gouvernement a mis en place une convention citoyenne qui a travaillé sous l’égide du CESE à Paris. Elle regroupe 150 membres après un tirage au sort et une sélection d’échantillon représentatif (répartition homme femme, équilibre des professions et des niveaux de formation…). La convention sur le climat devrait délivrer ses conclusions dans quelques semaines. Le Président de la république s’est engagé à reprendre celles-ci et les soumettre sans filtre au parlement ou par voie de référendum. Sur ce sujet je voulais vous poser deux questions

Que pensez-vous de la légitimité de cette conférence ? Ses participants sont-ils vraiment représentatifs, en quoi le sont-ils davantage que les représentants de grandes associations de syndicats ou d’élus du peuple. Pensez-vous que le PR reprendra vraiment les propositions de la conférence ? Croyez-vous à un référendum ?

- Christian Eckert, ancien secrétaire d’État au budget bien connu en Lorraine, s’est interrogé récemment en se demandant dans un de ses posts s’il faut avoir honte de faire de la politique. Christian Eckert constate en effet que les élections municipales bois voient s’affronter des listes qualifiées de citoyenne, apolitique, d’union, de rassemblement où l’intérêt local. Les logos des partis ont presque disparus constate l’ancien ministre et les mots gauche et droite sont devenus tabous. Les candidats ont presque honte de se dire investis, soutenus désigné par un parti même lorsqu’ils sont à LREM. Partagez-vous ce point de vue et comment l’expliquez-vous ?

- Dans la Sarthe il est désormais interdit d’être malade. Un arrêté municipal rédigé par neuf maires de ce département stipule en effet dans son article 1 : « Considérant le manque de médecins généralistes il est interdit de vouloir bénéficier d’un accès urgent aux soins pour toute pathologie sur le territoire de la commune ». Par coup d’éclat les maires en question entendaient protester contre la situation très difficile de ce département au niveau médical. il n’est sans doute pas le seul concerné ; un sondage récent révèle ainsi que 63 % des Français ont déjà renoncé à se faire soigner en raison d’un délai d’attente trop long. Que pensez-vous de cela? En ce qui concerne la désertification médicale des zones rurales faut-il contraindre les jeunes médecins à s’installer à la campagne ?

- Ce qui vos a ému, passionné ou simplement intéressé dans l’actualité de ces derniers jours. La parole est libre