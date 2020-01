Moselle Actu commente l'actu... au resto!

- Les dernières semaines de l’année 2019 ont été marquées une fois de plus par des affaires judiciaires qui impliquent des femmes et des hommes politiques et qui ont défrayé la chronique. Mise en examen au MoDem et au RN, soupçons de conflits d’intérêt pour Jean-Paul Delevoye … Les responsables économiques et sociaux ne sont pas toujours en reste on pense bien sûr à Carlos Gohn mais aussi aux dirigeants de FO épinglés pour des remboursements de frais disproportionnée. La plupart de ces acteurs évoquent pourtant souvent la nécessité d’une république exemplaire ; Je vous pose dès lors une question simple : notre république est-elle de moins ne moins exemplaire ?

- Nos comportements collectifs évoluent décidément très vite. Il y a quelques années à peine l’envoi de SMS était un must le soir du 31 décembre Chacun se précipitait sur son téléphone pour présenter ses vœux électroniques. Une pratique qui a pourtant désormais presque aussi vite disparu que l’envoi de la petite carte postale avec un chalet sous la neige. On a même l’impression que le fait d’adresser ses vœux de bonne année est en voie de disparition. Pourquoi les choses changent elles si vite ?. Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous de ceux qui continuent à envoyer des SMS pour présenter vos vœux. Je signale à nos auditeurs que deux chroniqueurs seulement l’on fait avec moi!

- Le temps passe vraiment très vite. Il y a 20 ans déjà nous entrions de plain-pied dans le XXe siècle. Bien des choses ont changé en vingt ans. En 2000 Internet émergeait à peine, les Smartphones n’existaient pas, le réchauffement climatique qu’une vue de l’esprit d’ailleurs largement contestée. Chers amis, 20 ans nous séparent désormais de 2040. Je vais vous demander un petit exercice de prospective. Comment voyez-vous notre pays et notre région à l’horizon de 2040?

- Qu’est-ce qui vous a marqué en 2019 et surtout qu’est-ce qui vous fait espérer pour 2020 ?