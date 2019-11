Moselle Actu commente l'actu... En public!

- Nous allons commencer par une actualité assez dramatique. Il y a une dizaine de jours, le 8 novembre, un étudiant de 22 ans s’est immolé par le feu à Lyon. Il ne bénéficiait pas de bourse et vivait avec 400 € par mois. Ce geste a provoqué une vive émotion dans l’université mais aussi dans le pays car il a jeté un violent coup de projecteur sur la situation de précarité vécue par les jeunes de notre pays qu’ils soient ou non étudiants. Une précarité qui s’accompagne presque inévitablement d’un sentiment de désespérance chez les plus jeunes est une perte de confiance dans l’avenir. Dès lors je vous pose une question très directe : les jeunes peuvent-ils avoir aujourd’hui des raisons d’espérer et quelles sont-elles ?

- Selon une récente étude commandée par l’association des maires de France, les Français plébiscitent la campagne et les villes moyennes et non pas contrairement à ce que l’on pourrait penser des grandes villes. Malgré le manque de service de proximité, 45 % des Français ont répondu qu’ils préféraient vivre à la campagne, 41 % dans une ville moyenne et 13 % seulement dans une métropole. Un sondage assez surprenant qui va à l’encontre de ce qui se dit souvent sur la fracture

territoriale et sur le regard souvent très négatif porté sur les territoires ruraux. Que pensez-vous de cela ? Aimeriez-vous aussi dans un village ou dans une petite ville de notre région. Je vous pose la question.

- Ce qui vous a intéressé, ému, déplu ou enthousiasmé ces derniers jours. La parole est libre.