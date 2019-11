Moselle actuelle - 25 novembre 2019 à 18:10

Du lundi au vendredi de 18h10 à 19h

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Moselle, ce magazine est proposé tous les jours de la semaine, après le journal de Radio Vatican ; et avec à son bord, Thierry GEORGES. Toute l’actualité mosellane des associations, la vie culturelle et artistique, les problématiques sociales et environnementales, Thierry, entouré d’une belle équipe de chroniqueurs aguerris vous emmènera au cœur de notre département.