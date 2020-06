Moselle actuelle commente l'actu

Une émission animée par Roger Cayzelle, avec cette semaine en studio Christine Martin, Philippe Buron Pilatre, Cédric Rouillon et en ligne avec Jean-Louis Baudoux.



Cette semaine :

- le racisme en France et aux USA, questions autour de la mort de George Floyd

- vers de nouveaux comportements dans le monde d'après la COVID-19 ?

- le tourisme en Moselle et dans la région

Les coups de coeurs de nos chroniqueurs