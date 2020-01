Municipales 2020 : le Collectif Pauvreté Précarité adresse une lettre aux candidats à Clermont

Le Collectif Pauvreté Précarité (CPP) veut interpeller les candidats aux prochaines municipales à Clermont-Ferrand. Leur objectif, mettre en avant l'importance de l'échelon local dans la lutte contre la précarité. Dans une lettre ouverte, salariés et bénévoles alertent sur l'urgence à faire revenir la précarité dans les débats.

Une fréquentation en forte hausse

Il s'agit demain de faire face à la hausse constante des personnes dans le besoin depuis bientôt quatre ans. "Toutes les associations s'alertent de cette augmentation de la pauvreté et des moyens pas forcément à la hauteur des besoins" souligne Loraine Henry, directrice du collectif.

Une démarche d'autant plus importante que cela reste un thème difficile à aborder. "Ce n'est pas assez porteur, Ce sont des problématiques qui touchent une population un peu particulière, peut-être que c'est un sujet qui fait plus peur qu'un sujet qui attire" précise Loraine Henry.

Un manque de moyen conséquent

Le collectif souligne un faible investissement des municipalités sur l'aide alimentaire. Le Collectif se fourni uniquement avec les dons de la Banque Alimentaire pour servir entre 90 et 140 repas par jour. Le CPP suggère de créer un vrai restaurant social sur Clermont-Ferrand.

De plus, on note le nombre insuffisant de logements d'urgence. Le collectif souhaiterait aussi plus d'hébergements adaptés aux personnes les plus fragiles. Cela afin que les personnes ayant besoins d'aménagments spécialisés soient prises en considération.

Des assises territoriales de la pauvreté

Pour ancrer la réflexion localement, Le Collectif Pauvreté Précarité voudrait organiser des "Assise Territoriales" de la pauvreté. Une réunion dans laquelle seraient conviés l'Etat, les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux.

Le buts, faire un état des lieux et fixer des objectifs pour mieux lutter contre la pauvreté. "Chaque acteur et chaque candidat a un rôle à jouer. Et à plusieurs, ce rôle pourra être plus marquant sur le territoire" conclue Loraine Henry.