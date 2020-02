Municipales à Pipriac

La commune de Pipriac, plus de 3700 habitants dans le pays de Redon, se prépare à renouveler son équipe municipale au mois de mars car le maire actuel, Marcel Bouvier, ne se représente. L'occasion de se pencher sur la vie quotidienne dans le bourg et notamment la place des commerces.

Maurice Thuriau s'est rendu sur le marché du mardi matin au milieu des vendeurs de poulets, de viande, de fruits et de vêtements...