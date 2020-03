Myriama IDIR : du Street Art sur les murs de l'Evêché! (Constellations 2020)

La 4è édition de Constellations aura lieu l'été prochain, et se prépare déjà activement!



Le festival messin des arts numériques aura lieu du 25 juin au 5 septembre 2020. La programmation été présentée mardi 25 février, avec quelques nouveautés... Un concours international de vidéo-mapping sur la façade de l’église Saint-Clément, un parcours consacré au vitrail, ou encore un mapping sur la cathédrale renouvelé à 50%.



Le Festival Constellations de Metz a rassemblé 1,4 million de visiteurs en 2019. Nouveau record de fréquentation selon les organisateurs.



La 4e édition de ce festival des arts numériques aura "une dimension internationale plus affirmée". Constellations sera jumelé avec ses équivalents à Brighton, Prague, Bogota et la Grande Région. Le mapping de la cathédrale (projections numériques/son et lumière) sera renouvelé de moitié. 4 parcours artistiques sillonneront la ville : arts numériques, street art, jardins, et vitrail.



3 questions à Myriama IDIR commissaire du parcours "Street Art" de Constellations 2020, au micro RCF d'Albin du BOISROUVRAY.



Notez enfin que l’Orchestre National de Metz donnera un concert électro le 26 juin place de la République.