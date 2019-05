Le festival des arts forains reprend ses quartiers dans la capitale wallonne pour vous faire vivre un week-end de magie qui ravira petits et grands. Plus de 350 spectacles gratuits ou payants par 70 compagnies, de la musique, des animations : le tout pendant 3 jours de fête.

Aurélie Brouir a rencontré Samuel Chapel directeur et programmateur de Namur en mai et Héloïse Rochard, gérante de l'Empreinte Belge, boutique 100% belge.