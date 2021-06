Nath'atelier se met aux protections féminines lavables et écologiques

C'est en Sologne Bourbonnaise, dans l'Allier, qu'après trois mois de chute d'activité provoquée par le deuxièmes confinement, une couturière s'est lancée dans la fabrication de protections bébés et féminines en coton bio et et fibres naturelles.

A moins d'une semaine de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Marine Perresse s'est rendue dans son atelier.



Le SICTOM Nord Allier donne une subvention de 15€ sur présentation d'une facture de protections féminines d'au moins 30€ .