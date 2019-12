Noël Grégorien à St Jacques sur Coudenberg (Jacques Zeegers)

Pour les amateurs de Chant Grégorien, ou ceux et celles qui voudraient le découvrir, rendez-vous à l'église St Jacques sur Coudenberg, pour les Matines de Noël, le 24 décembre à 17h45 (et non pas 18h45 comme annoncé par erreur durant l'interview), ou le lendemain à 11h, pour la messe du matin de Noël. Une invitation présentée par Jacques Zeegers, au micro d'Enzo Bordonaro. Tous les renseignements sur la page chorale-irenee.be