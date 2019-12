Marie-Alix Brisson est bénévole et participe depuis plusieurs années à l'action Noël à la gare de Mulhouse. Elle témoigne de son engagement et de la fraternité vécue durant ce moment



Faire d'un lieu de passage un lieu de rencontre et de fraternité: telle est l'intuition à l'origine du projet Noël solidaire à la gare de Mulhouse. Depuis 15 ans le conseil local de solidarité de la zone pastorale de Mulhouse mobilise, tous les 24 décembre, des bénévoles pour accueillir plus de 300 personnes seules, isolées, en précarité. Autour d'un repas, de chants, d'animations pour les enfants se vit la joie de Noël, une joie partagée qui réchauffe le coeur des personnes accueillies mais aussi des bénévoles.