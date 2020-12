Noël solidaire "Le Souffle de Vie" - la pasteure Laurence Flachon

L'édito de Charles Delhez : les catholiques ignorés



Dans l'assiette d'Olivier - Olivier Frey : vendredi, jour du poisson et "La bonne étoile" le service traiteur de la cheffe Isabelle Arpin.



Les invités : dans la thématique Noël solidaire, Delphine Freyssinet et Maxime de Kerchove reçoivent Micheline et Jacques Philippe, fondateurs de l'asbl "Le Souffle de vie" qui accompagne les femmes éprouvant des difficultés pendant leur grossesse.



Au fil de la vie dédiée à l’église protestante : Jean-Guillaume Demailly reçoit la pasteure Laurence Flachon pour parler des paroisses dans le protestantisme