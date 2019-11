Noémie SARATI, l’instit qu’on a tous rêvé d’avoir !

Jeune maman rayonnante, Noémie Sarati arrive en studio avec sa petite fille Louise de 5 mois. Reine de la Mirabelle en 2017, elle a diffusé l’optimisme en Moselle et au-delà. Cette aventurière passionnée de la vie est aussi une passionnée de l’enseignement. Elle nous parle de pédagogie positive, de non violence dans l’éducation et cela donne de belles idées pour toutes les mamans et les papas ( et grand mamans et grand papas ).