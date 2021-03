Nolwenn Lachater : distribution de colis alimentaires sur le campus de Ker Lann

Le CROUS Rennes Bretagne distribue des colis alimentaires dans différentes cités ou restaurants universitaires pour soutenir les étudiants les plus précaires qui ont du mal à se nourrir. Tous les mardis et les jeudis, entre deux cours, les jeunes passent la porte du restaurant universitaire du Campus de Ker Lann à Bruz en Ille-et-Vilaine.



Nolwenn Lachater, directrice du groupement de la restauration Ille et Vilaine Ouest au CROUS de Rennes nous en parle.