« Nous avons, toutes et tous, le même objectif : construire un monde plus juste et plus fraternel. » Tel est le message que le pape François vient d’envoyer à Entraide

et Fraternité à l’occasion de son 60 e anniversaire. Et de sa 60 e campagne de Carême qui démarre dans les conditions sanitaires que nous connaissons.

Mgr Delville,évêque de Liège, vient délivrer le sens du Carême et le message du Pape à l’association.

La campagne de Carême d’Entraide et Fraternité démarre donc cette semaine. Toutes les informations sur le site www.entraide.be. On peut aussi le lire sur le site des médias du Vatican le message délivré par le pape François