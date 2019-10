Nous devenons ce que nous disons! Enfer ou paradis ?

La façon dont nous nous exprimons, le vocabulaire, les questions, les incantations (Ce que l’on dit à haute voix et avec une émotion de conviction) ont un pouvoir très puissant sur notre cerveau, et sur notre qualité de vie.

Souvent les gens racontent qu’ils ne croient pas vraiment ce qu’ils disent, mais ils continuent leurs incantations, ( Ca ne marchera pas, je ne suis pas, que je suis con, ça me prend la tête, la vie ne m’apprend rien, pourquoi ça ne marche pas … ) comme si ce n’était pas important., Quelle erreur ! en raisonnant ainsi, nous nous limitons, nous nous empêchons d’accéder à notre potentiel et pire encore, cela peut être dangereux. En exprimant positivement ce que nous voulons, en le répétant avec un intensité émotionnelle forte nous pouvons « reprogrammer » notre cerveau et accéder à une vie bien plus heureuse et riche.

Ce que vous exprimez à voix haute régulièrement vous le deviendrez, ce que vous exprimez à voix haute régulièrement vous le créerez, et ce que vous exprimez à voix haute régulièrement vous le trouverez et le ressentirez.

