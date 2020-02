Nuit de la solidarité du 4 au 5 mars à Rouen

Après un retour et un point de situation sur l'association "Un retour vers l'emploi" est ses "Tiny houses", Franck Renaudin vous parle de "la nuit de la solidarité" qui aura lieu, pour la première fois à Rouen, le 4 mars prochain et vous invite à rejoindre cette belle initiative.

Un besoin de 350 bénévoles répartis en 70 équipes, pour recenser les personnes dans la rue et connaitre leur situation pour proposer des actions concrètes et permettre des réponses à certains de leurs besoins.

Pour vous inscrire : https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/ndls/