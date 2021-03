​Occupation de la Maison pour Tous de Chadrac : « On veut être visible »

Depuis ce week-end, le Collectif Intermittents et Précaires de Haute-Loire (CIP) occupe la MPT de Chadrac. Il souhaite alerter sur la situation actuelle du monde de la culture.

Les intermittents et les précaires de Haute-Loire se mobilisent. Depuis samedi, ils occupent la Maison pour Tous de Chadrac. Ils rejoignent le mouvement national lancé depuis le début du mois de mars. « À ce jour, nous sommes présents dans 78 lieux partout en France » explique Lionel Alès, membre du CIP 43. Devant le bâtiment des banderoles ou une boîte aux lettres où la population peut laisser un mot de soutien. Avec cette initiative, les 165 intermittents et précaires du Département veulent « être visibles pour porter [leurs] revendications ».



Déconfiner la culture

Comme partout en France, ils demandent une « reprise de l’activité », c’est-à-dire la réouverture des lieux culturels. Mais surtout « on veut pouvoir refaire notre métier » explique Lionel Alès. « Ça dure depuis trop longtemps, le public est privé de toute forme d’expression artistique » argumente de son côté Evelyne Lohr, marionnettiste depuis 10 ans. Mais ce n’est pas la seule revendication. Pour accompagner cette reprise, « il faut une aide massive de la part de l’État » souligne Lionel Alès. Cette aide passe, en partie, par une prolongation des droits des intermittents. Le gouvernement a déjà repoussé, l'année dernière, cette échéance jusqu’à la fin du mois d’août.

L’assurance chômage dans le viseur

Le CIP entend aussi montrer son désaccord face à la réforme de l’assurance chômage voulue par le gouvernement. Selon le collectif, elle aurait comme conséquence d’augmenter la précarité concernant « des personnes qui gravitent autour du monde du spectacle comme les agents de sécurité ». Les intermittents et les précaires ne sont pas concernés par la réforme car « on dépend du régime spécial des intermittents du spectacle et de l’audiovisuel » explique Lionel Alès. Mais, ils souhaitent se battre pour les autres précaires.



Une action prévue ce mercredi

Réuni ce matin en assemblée générale, le collectif a acté des actions pour discuter avec la population. « On veut faire des temps d’échange, que chacun puisse s’exprimer ». Les intermittents veulent profiter de cette occasion pour décrire la réalité de leur quotidien, expliquer leur métier. Mais surtout « montrer la réalité, la précarité de nos emplois » conclut Lionel Alès. Premier rendez-vous, mercredi à 14 heures devant la Maison pour Tous de Chadrac. D’autres actions devraient aussi avoir lieu le week-end prochain.