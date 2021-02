"Oiseaux entre garrigues et Méditerranée"

Entre Sète et Arles, dans les lieux humides ou plus secs de la Camargue voisine, des collines et de la garrigue de l’arrière-pays aux rivages de la grande bleue, partageons la passion de Christian Philip et de son épouse pour le monde de l’ornithologie de notre région. Grace aux millions de photos recueillies, à son intérêt pour le monde joyeux des oiseaux de toutes tailles, nous parcourons avec ces amoureux un chemin inédit et émouvant, parfois tendre souvent rugueux, mais toujours attrayant.