Olivier Calvani : « Un rêve qui devient réalité »

D'habitude, la cérémonie se déroule le lundi de Pâques. Mais cette année, en raison du confinement, elle avait dû être reportée. Samedi 10 octobre, après plusieurs mois d'attente, Olivier Calvani a finalement été officiellement nommé 462e capitaine de ville de Saint-Tropez.

RCF Méditerranée : C'était important pour vous, malgré l'annulation des bravades, de devenir officiellement le capitaine de Ville de Saint-Tropez ?

Olivier Calvani : Le lendemain du lundi de Pâques, le Cepoun, notre chef des traditions, avait annoncé qu'il ferait en sorte que ma nomination se fasse d'ici la fin de l'année. Il ne voulait pas que ce soit une année blanche et il a donc décidé d'aller jusqu'au bout, a tenu promesse, ce qui me fait très plaisir car c'est un honneur extraordinaire.

On aspire tous à l'être un jour. On est tellement nombreux dans cette bravade que quand on est désigné, c'est un honneur qui rejaillit, un rêve qui devient réalité. Pour moi c'est arrivé cette année, une année malheureusement. Mais hier ce fut une journée très intense en émotion.

En quoi cela consiste, aujourd'hui, d'être capitaine de ville ?

C'est un titre qui reste honorifique. A la base, le capitaine de ville devait commander des troupes pour défendre le village : une milice se formait donc chaque année, avec un commandant différent. Mais le jour où Louis XIV a décidé de récupérer Saint-Tropez dans l'escarcelle du Royaume de France, il a fait construire la citadelle et y a mis une garnison royaliste pour défendre les murs de Saint-Tropez. Les Tropéziens ont toujours voulu perpétuer cette histoire en mémoire de ceux qui ont défendu leur village.

Interview d'Olivier Calvani : https://rcf.fr/actualite/social/trois-questions-olivier-calvani-capitaine-de-ville-de-saint-tropez



Le nouveau capitaine de Ville est généralement désigné en février, la tradition va-t-elle être respectée cette année ou peut-on imagnier que votre mandat soit prolongé au vu de la situation ?

Mon capitanat va se prolonger sur une année si tout va bien. Mais il peut se passer tellement de choses que l'on verra le moment venu. J'espère que je pourrais vivre ce capitanat comme l'ont vécu mes prédécesseurs, c'est-à-dire une désignation ; une préparation qui passe par des répétitions ; un lundi de Pâques qui se ferait de façon conventionnelle et après le pèlerinage qui se fait chaque année à Pise. Enfin la bravade, la bravades des espagnols, et tout ce qui s'en suit comme festivités. J'aimerais vivre tout cela comme n'importe quel capitaine de ville mais pour cela il faut que l'on sorte de cette pandémie.