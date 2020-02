Au programme de ce Vitamine C :



- Une porte ouverte est organisé au séminaire St Yves les 6-7 et 8 mars pour faire connaitre le lieu et l'équipe de formation des futurs prêtres de la région.





- Nous reviendrons aussi sur les ordinations diaconales de Laurent, Vincent et Luc ce dimanche à 15h30 à la cathédrale de Rennes. Ils deviendront diacres permanents.