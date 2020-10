L'Ordre de Malte encore et toujours mobilisé.



Le re-confinement est annoncé. Les personnes sans domiciles s'apprêtent à traverser un automne et début d'hiver compliqué. Les maraudes de l'odre restent mobilisé pour leurs venir en aide, avec plus de créneau qu'en temps normal. Yolaine De Florien, délégué départementale de l'ordre dans l'Hérault.