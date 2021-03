Orphelin, leader officiel des écolo & Fibre optique: Agriculteur VS Département

Au sommaire :



. Ça y est, c’est officiel, le député de Maine-et-Loire Matthieu Orphelin sera bien tête de liste écologiste pour les prochaines élections régionales. Écologistes qui annoncent malgré tout vouloir présenter une liste d’union de gauche au 1er tour.



. L’élagage des haies : voilà le nouveau sujet de conflit entre agriculteurs et le département de Maine-et-Loire. Une bataille qui concerne plus largement le déploiement de la fibre optique en Anjou. Plus d’explications tout à l’heure.