Nous avions presque oublié le goût des petits et grands plaisirs que la vie nous offre. En ces temps de déconfinement, avec l’allègement des mesures sanitaires, notre contexte personnel s’allège aussi ! Et on retrouve avec une joie presque enfantine des personnes, des lieux, des activités… Mais pour certains d’entre nous, il va s’agir d’oser se faire plaisir. Pourquoi est-ce si difficile parfois ?