Où sont nos repères ?

Reprendre une vie « normale » ne va pas de soi. D’ailleurs qu’est-ce que la normalité, et surtout en ce moment ? Dans cette période que nous vivons, le sentiment de normalité est complètement bousculé. Nous oscillons à l’instar du pendule de Foucault, sans plus vraiment de référentiels : nous vivons une perte de nos repères. Et nous devons sans cesse nous réadapter, c’est-à-dire reconstruire de nouveaux comportements mais aussi modes de pensée pour comprendre le monde et y exister.