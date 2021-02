OUVRIR LA FAC

Le 26 janvier avait lieu une mobilisation nationale pour alerter la société sur la situation de détresse des étudiants. Les étudiants souffrent du manque de présentiel. Les cours en distanciels sont durs à suivre, l'isolement physique entraine des effets psychologiques évidents chez de plus en plus de jeunes gens. Et la fracture numérique creuse les inégalités, en empêchant certains étudiants de suivre correctement des cours à distance ou d'utiliser des logiciels onéreux.

Un reportage de Jeanne Basset