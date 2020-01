The Pajama Game au Nest à Thionville et le monde de Nicolas Hamm.

The Pajama Game est un musical sur la scène du Théâtre de Thionville, mercredi 8 janvier 2020. programmé par le Nest. Le metteur en scène Jean Larconerie est avec nous au téléphone. Comme chaque vendredi nous parlerons histoire avec Gérard Schoenenberger et Sébastien Wagner. Il sera question de l'Amiral Perrigot. Dans la seconde partie, rencontre avec un artiste messin, Nicolas Hamm. Son projet c'est Arkhae Mundi, un conte onirique et fantasmagorique commencé il y a une vingtaine d'année. Un conte exposé à l'atelie Canopé 57, 58 rue de reims à Montigny les metz juqu'en février. Rencontre sur place avec l'artiste.