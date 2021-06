Palestine : paix introuvable, guerre sans fin ?

En mars dernier, Patricia Cartigny et Denys Crolotte consacraient leur émission "Citoyen de demain" au conflit israëlo palestinien et l'espoir d'une paix durable au Proche-Orient. Mais suite au récent embrasement de la situation à Gazza notamment, il est urgent de refaire le point et de préciser les origines du conflit avec l'association France Palestine Solidarité, pour mieux le comprendre et envisager, enfin, les vraies solutions pour une sortie de guerre défintive...