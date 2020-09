Parcours d'artistes St-Gilles - « JUST KEEP IT : les recettes #Zerogaspi »

Chronique BD - Frédéric Ronsse (librairie Flagey) : "New York Cannibals" de François Boucq et Jérôme Charyn, dans la collection Signé, aux éditions du Lombard.



Coup de projecteur : Juliette Roussel, Conseillère Culturelle à Saint-Gilles et co commissaire de l’exposition “I feel really awake” à la Maison du Peuple à voir jusqu’au 25 octobre, dans le cadre de Parcours d’artiste à St Gilles, ce weekend 26-27 septembre et le suivant 3-4 octobre.



L'air du temps : Gwenny Nurtantio, ambassadrice de la 2ème édition de la campagne de sensibilisation #DeLaReussiteParmiVous lancée par SuccessDiverStory. Elle parle de « JUST KEEP IT : les recettes #Zerogaspi », issue de son asbl familiale (ses parents et sa soeur Yoneko) www.nurtantio-projects.com