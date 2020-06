Paroles données, paroles perdues : donner un écho au monde de la rue, avec Lucie Martin Emmanuel Lorrain du collectif Sylloge

Donner un écho au monde de la rue et nous faire lire les expériences des premiers concernés. C'est l’ambition du livre Paroles Données, paroles perdues ? Il rassemble des discussions de personnes sans abri, des travailleurs sociaux et des quidams. Des discussions qui ont été filmées pendant plusieurs années dans espaces de paroles de lieux d’accueil bruxellois. On en parle avec deux membres du collectif Sylloge qui a réalisé le livre : la sociologue Lucie Martin et l’archiviste Emmanuel Lorrain.