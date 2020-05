Partager la musique pour résister à la morosité

Certains se sont remis au dessin et à la peinture d'autres et au chant et à leurs instruments. C’est ainsi que l’on entend nos quartiers raisonner de sérénades réjouissantes le soir pour encourager les soignants. .

Dans les familles, la musique peut aider à mieux vivre ces temps confinés. Dans la nôtre par exemple, nous nous sommes lancés le défi de composer des chansons pour les jouer dès que cela sera possible, dans des EHPAD.

Johanne et Benjamin jouent de la guitare et ma fille Apolline, étudiante en orthophonie à Toulouse, s’est ainsi remise à son piano. Elle a composé une chanson en hommage aux soignants. Ses autres compositions nous invitent à transformer ces temps subis en temps d’intériorité.

Dans sa chanson intitulée ´Ecoute ´, elle nous chante par exemple:

« Ecoute ta vie intérieure

N’entends-tu pas cette voix résonner en toi?

Réveille le meilleur de toi-même,

et ose te lancer.

C’est le moment de prendre un tournant

et d’aller de l’avant! »