Partez découvrir Chiara Corbella

Cette semaine je me suis pris une claque, non physiquement parlant, mais émotionnellement et spirituellement parlant. J’ai découvert la figure de Chiara Corbella Petrillo. Chiara est une jeune femme mariée, mère de trois enfants, décédée d’un cancer le 13 juin 2012 à l’âge de 28 ans.

Chiara et Enrico, mariés en septembre 2008, connaissent rapidement la joie d’attendre un enfant. Une échographie révèle que celui-ci souffre d’une malformation importante. Les médecins poussent Chiara pour qu’elle avorte, l’enfant n’ayant pas d’espérance de vie. Chiara choisit de garder son enfant. Maria Grazia Laetizia est née le 10 juin 2009. Elle vécue 30 minutes, ayant la grâce d’être baptisée dans cet intervalle de temps.

Un autre enfant va s’annoncer rapidement après la mort de Maria, là aussi, avec une grave malformation. Chiara et Enrico feront le même choix de l’accueillir. Davide, baptisé, restera une demi-heure lui aussi dans les bras de ses parents avant de rejoindre sa sœur dans l’éternité.

Une troisième naissance se profile. L’échographie montre un enfant en pleine santé. Mais c’est la mère cette fois-ci, qui est malade. Un cancer est diagnostiqué. Chiara choisit de donner toutes ses chances au petit Francesco et, pour cela, refuse tout soin qui pourrait lui nuire. Francesco naît en pleine forme, mais il est trop tard pour sauver la maman qui meurt quelques mois plus tard.

Le père de Chiara dira qu’il a appris de sa fille que le bonheur de dépend pas de la durée de la vie, mais de la qualité de l’amour vécu, même brièvement. Chiara nous donne une leçon de vie en cette période où un groupe de députés veut contraindre à une extension du délai pour avorter, voulant ainsi ajouter du drame au drame. Elle témoigne qu’aimer signifie accueillir jusqu’au bout la vie la plus fragile, celle d’un enfant à naître, même lorsque cela peut conduire à donner sa propre vie. Allez, vous aussi, à la rencontre de Chiara, en osant visiter le site internet ouvert pour la faire connaître. Les coordonnées du site sont à découvrir en cliquant ici. Cette rencontre, j’en suis certain, vous transformera et vous fera encore plus aimer la vie