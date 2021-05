Participez aux balades paysagères autour des citadelles du vertige

Dans la continuité des ateliers de concertation relatifs à la candidature des Citadelles du vertige au patrimoine mondial de l'Unesco, des balades paysagères sont organisées aux abords des châteaux Pays cathare, entre le 10 et 19 mai. Objectif : recueillir les attentes et les idées de tous. Venez y prendre part !

Intervenantes :

- Anaïs Monrozie,cheffe de projet de l’association mission patrimoine mondial, cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne

- Karine Duhil, responsable de site du château de Puilaurens