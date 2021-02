Pas de confinement mais une surveillance renforcée pour le Var

« Nous ferons un point la semaine prochaine et nous déciderons alors : si la situation continue de se dégrader, nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars », a indiqué ce jeudi le Premier ministre.

Pour l'instant, le Var échappe à un nouveau confinement. Pour l'instant car la situation pourrait rapidement évoluer dans ce département comme dans les 19 autres également placés sous surveillance renforcée. « J’ai demandé aux préfets des départements concernés* d’engager des concertations avec les élus en vue (...) d’envisager, dans tout ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. Nous ferons un point la semaine prochaine et nous déciderons alors : si la situation continue de se dégrader, nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars », a expliqué ce jeudi le Premier ministre lors de son point presse.

Dans ces départements, le taux d'incidence dépasse les 250 et le part des variants est supérieur à 50%.

#Castex18h - 20 dpts placés sous surveillance renforcée, 2 en Région Sud : le #Var et les #BouchesduRhone.

Il faut tout faire pour éviter l’aggravation : les dernières analyses des eaux usées permettent d’y croire. Redoublons de vigilance, c’est la semaine de la dernière chance ! pic.twitter.com/MxiVsgYyyr — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) February 25, 2021

*Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines, Nord, Oise, Somme, Pas-de-Calais, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Rhône, Drôme, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Eure-et-Loir.