Pas de suppositions !

Nous avons trop souvent tendance à faire des suppositions à propos de tout et de rien : la météo qu’il fera, l’explication de telle action d’une personne (ou du manque de cette action), le pourquoi d’un silence…et malheureusement, si nous y pensons trop, et que cette version nous arrange, nous avons tendance à finir par y croire. Pourtant, ces suppositions ne sont vraiment pas la vérité et parfois elles s’éloignent radicalement de celle-ci, nous faisant proférer des paroles ou commettre des actes qui vont créer les vrais problèmes que l’on redoute.