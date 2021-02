Pas de tram, peu de bus, le réseau Lignes d'Azur perturbé ce jeudi 4 février

En raison d’un mouvement social, le réseau urbain et périurbain de Lignes d’Azur sera perturbé jeudi 4 février 2021 toute la journée.



Voici les informations connues à ce jour :



LIGNES QUI DEVRAIENT FONCTIONNER NORMALEMENT :

22, 44, 53, 59, 65, 67, 68, 69, 73, 75, 77, 78, 85, 86, 88, 90, 91, 93, Exp1, 2 et 3, CADAM Nord, spécifiques A, K, L, M, P, R, S, V, W, École du château, T Gilette, 51C, 51D, lignes spécifiques de Cap d’Ail, SLV1 à SLV5, Cagnes-sur-Mer H, I, Q, Lignes à la carte C1 à C8, C10, C11 et Haut Pays.



AUCUN SERVICE PREVU SUR LES LIGNES SUIVANTES :

Lignes de tramway L1, L2, et L3.



Les lignes de bus 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 57, 61, 64, 80, 87, CADAM Est, spécifique F et C9.



Le service public de transport des personnes à mobilité réduite, Mobil’Azur.



Par ailleurs, les agences commerciales Lignes d’Azur et tous les PARCAZUR (P+R) seront fermés.