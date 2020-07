Pascal Branchu se dresse contre l'abattage des arbres à Rennes

Aucun arbre ne pourra plus être abattu par la ville à Rennes :

La justice a tranché, lundi dernier, après que l' association La Nature en Ville ait protesté contre l'abattage d'arbres dans le centre-ville. Quatre arbres avaient déjà été abattus par la ville de la Rennes, sans respecter le délai légal de deux mois.L'abattage d'arbres se fait le plus souvent au détriment de l'environnement et de la santé des habitants, comme le défend Pascal Branchu, président de l'association La Nature en Ville. La ville de Rennes a désormais moins de 15 jours pour porter cette affaire devant le Conseil d’Etat.