Les invités de Moselle Actuel ce lundi, Pascal Peuvrel président de l'Association des Frontaliers au Luxembourg. Nous nous glisserons dans les Pas de Pia, Olivier Pia grand reporter de proximité à la rencontre de Dominique, sdf, Quentin et Thomas, bénévoles à la Croix Rouge et Fabrice le pizzaiolo. Le journal régional vous sera présenté par Benjamin Vernet. Pour commencer et avant de retrouver Roger Cayzelle, ce soir avec Philippe Buron-Pilâtre, nous pensons fortement à notre ami René Parmentier, président du cinéma Union d'ars-sur-Moselle dont nous avons appris le décès hier après-midi emporté par le coronavirus. Le 10 mars dernier René était l'invité de Moselle Actuel.