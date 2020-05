Pascal Peuvrel, président de l'Association des Frontaliers Au Luxembourg.

Notre invité en fin d'émission, Pascal Peuvrel président de l'Association des Francais au Luxembourg, nous avons également rendez vous avec Jean-Pierre Jager, à la une et dans le nouveau numéro de La Semaine, comme chaque jeudi. Cédric Rouillon directeur de RCF Jerico Moselle viendra vous remercier pour votre soutien et nous retrouverons Sébastien Souici pour le Journal Régional. Comme chaque soir nous débutons avec Moselle Actu Commente l'Actu avec Roger Cayzelle et ses chroniqueurs Sylvain Villaume et Jean-Louis Baudoux.