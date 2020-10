Patrick Gallais du collectif Dignité cimetière

Chaque année, le collectif dignité cimetière organise un hommage public pour les personnes qui sont décédées dans la grande précarité (rue, isolement). Différentes interventions auront lieu.



Le collectif Dignité Cimetière de Rennes invite tous les rennais et rennaises à participer à l'hommage public pour les personnes décédées dans la grande précarité (rue et isolement). Au cours de cet hommage, des textes écrits par des proches des personnes décédées seront lus. Il y aura aussi un fleurissement des tombes. Puis un hommage final, accompagné de musique instrumentale. Patrick Gallais du collectif nous parle de leur engagement auprès des plus démunis.



- A Fougères, le 31 octobre, au cimetière à 15h.

- A Redon, le 31 octobre, au cimetière de Galerne à 16h30.

- A Vitré, le 31 octobre, au cimetière Saint Martin à 16h30.

- A Rennes, le 31 octobre, au cimetière de l'Est à 16h30