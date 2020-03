Patrick Weiten Passionnément Moselle et Oh ! un spectacle de Passages.

Le Festival Passages c'est tous les deux ans à Metz, les années impaires. mais quand il n'y a pas Passages, il y a Passages quand même à travers Les Ecoles de Passages. Une programmation tout au long de la saison, prochain rendez-vous les 12 et 13 mars à l'espace BMK, Théâtre du Saucly avec Oh !...proposé par la Compagnie Tout Va Bien ! Virginie Marouzé metteure en scène du spectacle nous attend au téléphone. . Nous parlerons histoire comme chaque vendredi avec Gérard Schoenenberger et Sébastien Wagner, une évocation de la vie de Saint-Chrodegang évêque de Metz mort le 6 mars 766. Dans la seconde partie, Patrick Weiten président du Conseil Départemental de la Moselle pour la programmation des sites Passionnément Moselle.