Paul-E Fourny, l'Opéra-théâtre de Metz et Pierre Batsch "Over-the-blues"

Paul-Emile Fourny directeur de l'Opéra-théâtre de Metz-Métropole est l'invité de Moselle Actuel dans le seconde moitié de l'émission. Saluons le retour de Sébastien Souici pour le journal régional. Pierre Batsch, président honoraire des Hopitaux Privés de Metz nous rappellera l'appel aux tissus et élastiques pour réaliser des surblouses, c'est "Opération Over the blues". Comme chaque soir nous commençons avec Moselle Actu Commente l'Actu avec Roger Cayzelle et un nouveau chroniqueur, bien connu des autideurs et des lorrains, Charles Tordjman, metteur en scène, fondateur du festival Passages et ancien directeur du Théâtre de la Manufacture à Nancy.