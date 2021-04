Paul Molac : la saisine du conseil constitutionel

Une soixantaine de députés ont saisi le conseil constitutionnel contre la loi Molac. Votée le 8 avril, cette loi facilite l'accès des plus jeunes à l'apprentissage du breton. Aussi des élus régionaux et une demi-douzaine d'associations représentant les filières bilingues, se sont retrouvés cet après-midi sur les marches du Parlement de Bretagne, à Rennes, pour dénoncer cette saisine.

Le député Paul Molac y voit un combat d'arrière garde de la part du ministre de l'Education Nationale et des jacobins :