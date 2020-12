Pedro Correa "Matins clairs" - Les Enfants du Mékong

Chronique santé/diététique - "Restons dans notre assiette" - Muriel Etienne : l'alimentation et le sommeil



L'air du temps : Pedro Correa pour "Matins clairs - Lettre à tous ceux qui veulent changer de vie" aux éditions L'Iconoclaste. Un témoignage qui prolonge le discours vibrant, inspirant qu'il a adressé aux étudiant.e.s de l'École polytechnique de l'Université de Louvain, lors de la remise des diplômes le 29 novembre 2019. Un discours partagé sur les réseaux sociaux et vu, à ce jour, dix millions de fois.



Au fil de la vie : Enzo Bordonaro reçoit Jérôme Kuster, délégué pour la Belgique de l'association Les Enfants du Mékong. Association qui parraine depuis plus de 60 ans, des enfants et des jeunes qui sont motivés pour être scolarisés.