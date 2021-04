Perds pas de temps en Nièvre

« Et en ce qui concerne le projet en Nièvre, Siel Bleu s’est rapproché de l’association Résédia, spécialisée dans l’accompagnement des personnes diabétiques, avec qui elle a l’habitude de travailler, afin de constituer un groupe pour le projet. Les inscriptions et le lancement du projet en Nièvre sont pour l’instant à l’arrêt à cause du COVID mais vous pouvez d’ores et déjà contacter Laura Galland, chargée du projet PerPA2Temps en Nièvre, si vous avez des questions et si vous souhaitez éventuellement vous inscrire. N’hésitez pas à la contacter au numéro suivant : 06 25 83 23 63.