​Personnes vulnérables : le bilan des actions menées en Haute-Loire

© Le Département a commandé plus de 370.000 masques chirurgicaux depuis le début de la crise sanitaire.

Le Département, la préfecture et la CAF ont présenté l’ensemble des actions menées depuis le début de la crise sanitaire à destination des personnes les plus fragiles.

La crise sanitaire du Covid-19 a apporté son lot de problèmes pour le public en difficulté. Très tôt, il y a eu « la volonté de montrer que localement on pouvait protéger les plus faibles » résume le préfet de la Haute-Loire, Nicolas de Maistre. Une action conjointe avec le Département et à la CAF a donc été mise en place.



Les EHPAD, premier bénéficiaire

Les 49 établissements altiligériens ont été confinés avant la population pour protéger les résidents particulièrement vulnérables face au virus. Les premières actions du Département ont donc été dirigées vers ce public. Des tablettes ont été transmises aux résidents pour maintenir le lien avec les familles. Le Département a accompagné le recrutement d’un, deux ou trois agents supplémentaires en CDD pour renforcer les équipes dans les établissements. « C’était important car le moindre pépin aurait posé directement des problèmes » souligne le président Jean-Pierre Marcon. Enfin, il a aussi fallu faire des travaux sur le débit internet de certains EHPAD.



Le maintien des droits

Autre axe de la politique menée pendant la crise sanitaire, ne pas laisser les personnes en situation de fragilité sans les aides. Ainsi, le maintien automatique des droits a été mis en place. Et surtout « une simplification des demandes administratives » pour les bénéficiaires du RSA et des APL a été faite précise le directeur de la CAF, Christophe Bonnefois. Seul point d’inquiétude pour le Département, le nombre de bénéficiaire du revenu de solidarité active a augmenté de 10% au premier trimestre 2020 par rapport à celui de 2019. Ça représente 300 nouvelles personnes. Enfin, la trêve hivernale a été prolongée jusqu’au 10 juillet.



7500 bénéficiaires de l’aide de solidarité exceptionnelle

Le chiffre a été donné par le directeur de la CAF pour un montant moyen de 210 euros par foyer. Elle a été versée le 15 mai comme au niveau national. Par ailleurs, une autre aide est dans les tuyaux à destination des jeunes de moins de 25 ans. Elle sera versée « le 15 juin » conclut Christophe Bonnefois.